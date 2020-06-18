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أديل وريهانا تغنيان من أجل الإمارات... فيديو

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أعلن الشاعر الإماراتي أنور المشيري البدء في صناعة أوبريت جديد عن دولة الإمارات، يشهد مشاركة كوكبة من نجوم الخليج والعرب والعالم.
وقال المشيري: "سيكون هناك العديد من النجوم الذين شاركونا في الأوبريت السابق. هناك أسماء عالمية في الأوبريت الجديد مثل ريهانا وأديل".

وأضاف "العمل قيد التنفيذ الآن، وسيرى النور خلال الأشهر المقبلة".


يذكر أن الإمارات في فبراير/شباط الماضي، انتجت أوبريت "صناع الأمل".

وشارك في الأوبريت العديد من النجوم من بينهم صابر الرباعي، ونجوى كرم، وأصالة نصري، وعاصي الحلاني، ووليد توفيق، وملحم زين، ومحمد عساف، وسعد لمجرد، ومحمد رمضان، ومايا دياب، ونبيل شعيل وآخرون.

وكان أوبريت "صناع الأمل" من تلحين وإشراف الفنان العالمي ريدوان، الحاصل على 3 جوائز غرامي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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