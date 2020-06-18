أديل وريهانا تغنيان من أجل الإمارات... فيديو

أعلن الشاعر الإماراتي أنور المشيري البدء في صناعة أوبريت جديد عن دولة الإمارات، يشهد مشاركة كوكبة من نجوم الخليج والعرب والعالم.
وأضاف "العمل قيد التنفيذ الآن، وسيرى النور خلال الأشهر المقبلة".
يذكر أن الإمارات في فبراير/شباط الماضي، انتجت أوبريت "صناع الأمل".
وشارك في الأوبريت العديد من النجوم من بينهم صابر الرباعي، ونجوى كرم، وأصالة نصري، وعاصي الحلاني، ووليد توفيق، وملحم زين، ومحمد عساف، وسعد لمجرد، ومحمد رمضان، ومايا دياب، ونبيل شعيل وآخرون.
وكان أوبريت "صناع الأمل" من تلحين وإشراف الفنان العالمي ريدوان، الحاصل على 3 جوائز غرامي.
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