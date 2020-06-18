هل من خلاف بين ميلانيا ترامب وزوجها؟

فبحسب التقارير الصحفية، أمضى ترامب يوم عيد ميلاده الـ74 في ملعبه للغولف في نيو جيرسي، برفقة ابنته الكبرى إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر في ظل غياب ميلانيا ترامب عن الصورة.

أما الملفت، فهو أنه في اليوم نفسه أعادت ميلانيا نشر تغريدة بمناسبة الذكرى الـ245 للجيش الأميركي، لكنها لم تعد نشر أي رسائل لعيد زوجها.