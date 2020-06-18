رسمياً.. تشيلسي يضم فيرنر من لايبزيج

2020-06-18 | 11:26
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أعلن نادي تشلسي رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، توصله إلى اتفاق مع نادي لايبزيج الألماني، للتعاقد مع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر.
وقال النادي اللندني في بيان، إن "اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً وافق على البنود الشخصية للعقد، وسيبقى مع فريقه الألماني حتى نهاية موسم البوندسليجا".
واضاف أن "فيرنر سيلتحق بزملائه الجدد في يوليو (تموز) المقبل، بعد أن يخضع إلى الفحص الطبي، دون أن يشير إلى قيمة الصفقة ومدتها".
وبات فيرنر الذي ساهم هذا الموسم في بلوغ فريقه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ثاني لاعب يتعاقد معه النادي اللندني للموسم المقبل، بعد الدولي المغربي حكيم زياش لاعب وسط أياكس أمستردام.
واضاف أن "فيرنر سيلتحق بزملائه الجدد في يوليو (تموز) المقبل، بعد أن يخضع إلى الفحص الطبي، دون أن يشير إلى قيمة الصفقة ومدتها".
وبات فيرنر الذي ساهم هذا الموسم في بلوغ فريقه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ثاني لاعب يتعاقد معه النادي اللندني للموسم المقبل، بعد الدولي المغربي حكيم زياش لاعب وسط أياكس أمستردام.
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