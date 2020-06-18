رسمياً.. تشيلسي يضم فيرنر من لايبزيج

وقال النادي اللندني في بيان، إن "اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً وافق على البنود الشخصية للعقد، وسيبقى مع فريقه الألماني حتى نهاية موسم البوندسليجا".

واضاف أن "فيرنر سيلتحق بزملائه الجدد في يوليو (تموز) المقبل، بعد أن يخضع إلى الفحص الطبي، دون أن يشير إلى قيمة الصفقة ومدتها".

