تعرف على أكبر مصدري النفط عام 2019.. العراق ثالثاً

احتل العراق الترتيب الثالث بين أكثر الدول المصدرة للنفط خلال عام 2019، وبمقدار اربعة ملايين برميل يوميا، فيما جاءت انجولا بالمرتبة الأخيرة.



ومن ثم جاءت بالمرتبة الرابعة كندا وبصادرات بلغت 3.3 مليون برميل يوميا ومن ثم بالمرتبة الخامسة جاءت الولايات المتحدة وبصادرات بلغت 3 ملاببن برميل يوميا، وحلت الإمارات بالمرتبة السادسة وبمقدار بـ2.6 مليون برميل يوميا، ومن ثم بالمرتبة السابعة جاءت الكويت بمليوني برميل يوميا. ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية ، احتل العراق المرتبة الثالثة من حيث أكثر الدول تصديراً للنفط بمقدار أربعة ملايين برميل يومياً، في حين جاءت السعودية بالمرتبة الأولى وبصادرات بلغت 7.04 مليون برميل يومياً، تلتها بالمرتبة الثانية روسيا وبصادرات بلغت 5.3 مليون برميل يومياً.ومن ثم جاءت بالمرتبة الرابعة كندا وبصادرات بلغت 3.3 مليون برميل يوميا ومن ثم بالمرتبة الخامسة جاءت الولايات المتحدة وبصادرات بلغت 3 ملاببن برميل يوميا، وحلت الإمارات بالمرتبة السادسة وبمقدار بـ2.6 مليون برميل يوميا، ومن ثم بالمرتبة السابعة جاءت الكويت بمليوني برميل يوميا. وأضافت الصحيفة، أن المركز الثامن احتلته نيجيريا بنحو 1.9 مليون برميل يوميا، وكازاخستان بـ1.4 مليون برميل يوميا، والبرازيل بـ1.3 مليون برميل يوميا، بينما حلت في المرتبة الـ11 النرويج بصادرات 1.23 مليون برميل يومياً، ثم المكسيك بـ1.2 مليون برميل يوميا، وأخيرا أنجولا بـ1.1 مليون برميل يوميا.

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