امرأة تُحطّم زجاج الطائرة... والسبب؟ (صور)

اضطر قائد طائرة إلى الهبوط في منتصف الرحلة المتوجهة من شينينغ إلى مدينة يانتشنغ الساحلية في شرق الصين، بعد أن عمدت إمرأة مخمورة على كسر نافذة في الطائرة. وفي التفاصيل، فيعود سبب هذا التصرّف إلى أنّ المرأة كانت مستاءة من علاقتها الفاشلة مع حبيبها، ففقدت السيطرة على نفسها. Advertisements وقد تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات أظهرت المرأة وهي تضرب النافذة بقوّة حتّى تُحطّم الزجاج، فيما ظهر أفراد طاقم الطائرة وهم يمسكون بها ويهدّئون من روعها. ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأي أذى في الجو، وتمكن ركاب الطاقم من مساعدة السيدة حتّى هبطت الطائرة في تشنغتشو اضطراريّاً، حيث احتجزتها الشرطة. وأفادت الشرطة أنّ المرأة قد استهلكت نصف لتر من المشروب الكحولي الصيني المعروف بإسم "Baijiu" الّذي يحتوي ما بين 35 و60 في المئة من الكحول.

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