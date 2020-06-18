بالصور: معمرة مصرية تهزم كورونا بعمر 96 عاماً

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن خروج أكبر معمرة، دخلت مستشفيات العزل منذ بداية جائحة فيروس كورونا في البلاد، من المستشفى بعد شفائها تماماً من كوفيد-19. فقد نشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك منشوراً عن أن السيدة فتحية البالغة من العمر 96 عاماً شُفيت من الفيروس، وأعلنت أنها خرجت من مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية وهي بصحة جيّدة. Advertisements وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أنه جرى رصد 1567 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتسجيل 94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة و1766 وفاة.



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