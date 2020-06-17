الكاظمي ورئيس البنك الايراني يناقشان التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية

ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الوزراء استقبل، اليوم، رئيس البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبد الناصر همتي، والوفد المرافق له".
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين ، وسبل تنمية العلاقات الثنائية في مختلف الصعد والمجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والمالي".
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين ، وسبل تنمية العلاقات الثنائية في مختلف الصعد والمجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والمالي".
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