الكاظمي ورئيس البنك الايراني يناقشان التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية

وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الوزراء استقبل، اليوم، رئيس البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبد الناصر همتي، والوفد المرافق له".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين ، وسبل تنمية العلاقات الثنائية في مختلف الصعد والمجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والمالي".

