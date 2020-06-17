النصر: الانتهاكات التركية ستعزز من التوتر وعدم الإستقرار في المنطقة

ادان ائتلاف النصر، الاربعاء، الإنتهاكات المتكررة لسيادة العراق، فيما اشار الى ان هذه الانتهاكات ستعزز من التوتر وعدم الإستقرار في المنطقة. وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندين الإنتهاكات المتكررة لسيادة العراق"، محملا "الدول المتجاوزة كامل المسؤولية المترتبة على إنتهاك حرمة العراق أرضاً وشعباً". ودعا الائتلاف "الحكومة لممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها بحفظ سيادة وكرامة العراق"، مؤكدا ان "هذه الإنتهاكات ستعزز من التوتر وعدم الإستقرار في المنطقة، وسوف لن تنجو أي دولة من تأثيراتها السلبية على أمنها وسيادتها".

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