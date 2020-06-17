نائب يطالب الكاظمي الغاء اوامر حكومة تصريف الاعمال السابقة بشأن الدرجات الخاصة

تنشر الخليج 365 وثيقة موقعة باسم النائب حسن المسعودي يطلب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الغاء الاوامر الصادرة من حكومة تصريف الاعمال السابقة بشأن تغيير الدرجات الخاصة. واعتبر النائب في الوثيقة أن الاوامر خالية من الموضوعية لكون اغلب مؤسسات الحكومة كانت معطلة بسبب التظاهرات.

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