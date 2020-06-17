حزب الوفاق يصدر توضيحاً بشأن حديث علاوي عن 'الخوف من الله'

اصدر حزب الوفاق الوطني العراقي، الاربعاء، توضيحاً بشأن حديث زعيمه اياد علاوي الاخير عن "الخوف من الله"، واصفه ما اثير حوله بـ"المجتزأ".

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب الوفاق ضرغام كاظم في توضيح تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت الحديث المجتزأ لاياد علاوي خلال لقائه مع قناة السومرية واللغط الذي اثير حوله وهنا نود ان نوضح ان علاوي ذكر ذلك بقصد انه لا يخشى الوقوف امام الله عز وجل لانه لم يظلم ولم يقبل يوماً بالظلم".

وأضاف أنه "حرص على ان يبقى نظيف العقل اليد واللسان، لا يخشى في قول الحق لومة لائم، وانه لاجل ذلك لا يخشى الوقوف امام الخالق سبحانه وتعالى، وهو رجل محسن ينصر المظلوم والمحتاج ولا يتشدق بالدين ولا يمد يده على المال الحرام، كما انه دعم رجال الدين ووسع الصحن الكاظمي وغير ذلك من الانجازات".