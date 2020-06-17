نائب يتوقع وجود 'صفقة سياسية' لتبرئة العيساوي

توقع النائب عدنان فيحان، الاربعاء، وجود صفقة سياسية تبرم لتبرئة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، فيما رأى ان القضاء والنزاهة على المحك.
وقال فيحان في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "اذا ما تم تبرئة رافع العيساوي من احكام الارهاب والفساد فانا امام احد الاحتمالين، اما الاحكام التي صدرت بحقه كانت سياسية او الاحكام التي صدرت بحقه كانت صحيحة، ونحن اليوم امام صفقة سياسية".
وتسائل فيحان، "ما هي ادلت الاحكام التي صدرت بحقه وهل تساقطت بمجرد مثوله امام المحاكم المختصة، ام لدى العيساوي اثباتات ترد التهم عنه وتبطل الاحكام، ولماذا لم يمثل امام المحاكم حينها ويثبت برائته، ولماذا اليوم؟".
وتسائل فيحان، "ما هي ادلت الاحكام التي صدرت بحقه وهل تساقطت بمجرد مثوله امام المحاكم المختصة، ام لدى العيساوي اثباتات ترد التهم عنه وتبطل الاحكام، ولماذا لم يمثل امام المحاكم حينها ويثبت برائته، ولماذا اليوم؟".
واشار فيحان الى ان "القضاء والنزاهة على المحك"، خاتما تغريدته بما نصه "يقال ان طارق الهاشمي في صالة الانتظار".
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