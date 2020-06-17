مقتل منتسب امني بنيران 'كاتمة' في بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن منتسبا أمنيا قتل بهجوم مسلح شمال العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهيلون فتحوا، ظهر اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مفوض منسوب لمديرية شؤون الشهداء والجرحى اثناء مروره ضمن منطقة حي اور شمالي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال.
واوضح أن قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته، مشيرا الى نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.
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