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بالصور.. حريق وسط كربلاء

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أفاد مراسل الخليج 365، باندلاع حريق داخل مخازن تابعة لبلدية كربلاء وسط المدينة، مبيناً أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وبدأت بعملية الإخماد.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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