بالصور.. حريق وسط كربلاء

أفاد مراسل الخليج 365، باندلاع حريق داخل مخازن تابعة لبلدية كربلاء وسط المدينة، مبيناً أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وبدأت بعملية الإخماد.

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