القبض على ٣ متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بالنجف وضبط وكرا وكدسين للعتاد في كركوك

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على ثلاثة متهمين في محافظة النجف يعملون ببيع المواد المخدرة، بحوزتهم مواد مخدرة، وعدد من الحبوب، وأدوات تعاطي المخدرات، وميزان، وبندقية كلاشنكوف، وقد تم ضبط المواد بمحضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين للجهات المختصة".واضافت، أن "المفارز ضبطت ايضا وكرا تابعا لعصابات داعش الإرهابي في قرية المهافيف في قضاء الحويجة، يحوي بداخله 3 عبوات ناسفة، و 3 علب عتاد ١٢،٥، وقاذفة، كما تم ضبط كدسا للعتاد في ناحية العباسي يحوي على 6 قنابر هاون ١٢٠ملم، وصاروخ ستريلا، وعبوة ناسفة عبارة عن جليكان مملوء بمادة C4، واطلاقتي مدفع ٥٧، و 23 إطلاقة مدفع ٢٣ ملم، وقد تم غلق الوكر وردمه ورفع المواد المتفجرة دون حادث يذكر".

وتابعت، أن "المفارز شرعت ايضا وبالاشتراك مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية في سلسلة جبال مامه بكركوك نتج عن ذلك ضبط نفق بطول ٢م وعبوتان ناسفتان على شكل جليكان سعة ٢٠ لتر مملؤة بمادة C4 ومغارة بين الوديان تعتبر كمقر استراحة لعناصر داعش الارهابي، كما وتم العثور على حقل للعبوات الناسفة بطول ٥٠٠ متر"، مشيرة الى أنه "تم ردم النفق والمغارة ورفع المواد المتفجرة من قبل الجهد الهندسي المرافق وعادت القوة بدون حادث يذكر".