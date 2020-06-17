هذا النوع من الكمامات هو الأنسب لبشرتك

وفي هذا السياق تتساءل الكثير من النساء عن تأثير هذا على البشرة وعن نوع القناع الذي لا يعرضها للأذى. وهو ما أجاب عليه الطبيب الفرنسي غوتييه دوت حيث نقل عنه موقع Femme Actuelle الفرنسي قوله إن الكمامة الطبية تعرض البشرة للتهيج والحساسية أكثر من غيرها.وأشار إلى أن السبب هو أنها تحتوي على مادة البوليبروفين. وأضاف: "من الممكن ان تعاني بعض أنواع البشرة من الحساسية أيضاً. ولفت إلى أن القطن هو الأكثر ملاءمة للبشرة ولهذا نصح باستخدام أقنعة مصنوعة منه.

كذلك دعا إلى تطبيق حيلة تحول دون إلحاق الضرر بالبشرة أثناء وضع الكمامة وقال: "كل أربع ساعات كحد أقصى يجب تبديل الكمامة ومنح بشرة الوجه فرصة للتنفس. كذلك يمكن رش القليل من الماء الحراري عليها ثم تجفيفها بلطف قبل وضع الكمامة مجدداً".