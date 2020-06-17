ليس من السهل الامتناع عن تناول الطعام عند الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات. وعاد ما يسبب هذا زيادة الوزن. لكن يبدو أن هذا يعود بحسب إحدى الدراسات إلى أسباب منها تناول الكثير من الملح.
وأجريت الأبحاث على رواد فضاء روس وتبين أن أولئك الذي تناولوا كمية من الملح أكبر من تلك التي استهلكها الآخرون كانوا الأكثر شعوراً بالجوع. ووجد الباحثون أن الجسم يخزن في هذه الحالة الماء في الكليتين ما يؤدي إلى نتيجتين: الشعور بالعطش واسهلاك الطاقة من أجل تخزين الماء حيث تظهر بعد ذلك الحاجة إلى الاكل من أجل تعويضها.
ولهذا نصحوا الأشخاص الذين لا يرغبون في اكتساب الوزن بتناول أقل كمية ممكنة من الملح وبشرب الكثير من الماء. كما دعوا إلى تناول الأطعمة الصحية الخالية من الدهون والسكريات وإلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تشعرون بالجوع بين الوجبات؟ إليكم السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.