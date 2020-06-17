هل تشعرون بالجوع بين الوجبات؟ إليكم السبب

وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية Journal of Clinical Investigation أن تناول كمية كبيرة من الملح يسبب احتباس الماء في الجسم ويدفع إلى تناول المزيد من الطعام.

وأجريت الأبحاث على رواد فضاء روس وتبين أن أولئك الذي تناولوا كمية من الملح أكبر من تلك التي استهلكها الآخرون كانوا الأكثر شعوراً بالجوع. ووجد الباحثون أن الجسم يخزن في هذه الحالة الماء في الكليتين ما يؤدي إلى نتيجتين: الشعور بالعطش واسهلاك الطاقة من أجل تخزين الماء حيث تظهر بعد ذلك الحاجة إلى الاكل من أجل تعويضها.

