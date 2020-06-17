الحشد الشعبي يعلن دفن 67 جثة لمتوفين بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، عن دفن 67 جثة لمتوفين بفسيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اللواء الثاني بالحشد يدفن 67 متوفيا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية". واضافت الهيئة، أن "العملية بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي التي تولت نقل الجثث الى المقبرة وتعقيم سيارات الإسعاف وردهات المتوفين الذين كانوا راقدين في مستشفيات العزل الصحي بأحدث الاجهزة الطبية".

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