بالفيديو: استجابة لمطالب المتظاهرين... تغيير عدد من مدراء الدوائر الحكومية في النجف

رحّب مراقبون بالتغيير في المناصب، الا انهم طالبوا ان لا يكون محاصصة حزبية، في وقت طالب رئيس هيئة الاستثمار بإبعاد الهيئة عن المناكفات السياسية خصوصا وأن هكذا قرارات قد تنفر المستثمرين.

كما وعد محافظ النجف الاشرف بتغيير بقيه مدراء الدوائر الحكومية الذين أتوا عن طريق المحاصصة الحزبية، إبان عمل مجالس المحافظات.



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