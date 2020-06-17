إقالات بالجملة لمدراء الدوائر الحكومية في النجف الأشرف، أقرها المحافظ لؤي الياسري أخيراً. بعضها استجابة لمطالب المتظاهرين والآخر بسبب مضي أكثر من أربع سنوات كفرصة للتغيير. فيما شكل لجنة لمراجعة أداء هيئة الاستثمار وإيقاف منح الإجازات الاستثمارية.
رحّب مراقبون بالتغيير في المناصب، الا انهم طالبوا ان لا يكون محاصصة حزبية، في وقت طالب رئيس هيئة الاستثمار بإبعاد الهيئة عن المناكفات السياسية خصوصا وأن هكذا قرارات قد تنفر المستثمرين.
كما وعد محافظ النجف الاشرف بتغيير بقيه مدراء الدوائر الحكومية الذين أتوا عن طريق المحاصصة الحزبية، إبان عمل مجالس المحافظات.
تشاهدون التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.
كما وعد محافظ النجف الاشرف بتغيير بقيه مدراء الدوائر الحكومية الذين أتوا عن طريق المحاصصة الحزبية، إبان عمل مجالس المحافظات.
تشاهدون التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: استجابة لمطالب المتظاهرين... تغيير عدد من مدراء الدوائر الحكومية في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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