إصابة مدير الدائرة الإعلامية في البرلمان بفايروس كورونا

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بإصابة مدير الدائرة الإعلامية في البرلمان بفايروس كورونا المستجد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مدير الدائرة الإعلامية في مجلس النواب أصيب بوباء كورونا". وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 22700 إصابة، ومجموع حالات الشفاء 9862، فيما يبلغ مجموع الوفيات 712.



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