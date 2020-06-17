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الصحة العالمية تنفي انتشار كورونا عبر انظمة التدفئة والتبريد في مستشفيات العزل

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نفت منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الاربعاء، امكانية انتشار فيروس عبر انظمة التدفئة والتبريد في مستشفيات العزل، داعية الى توخي الحذر من اطلاق الشائعات.
وقالت المنظمة،  في تغريدة نشرت عبر حسابها على موقع تويتر، إنها "تنفي ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول انتشار كوفيد١٩‬ عبر انظمة التدفئة والتبريد في مستشفيات العزل".

وحث المنظمة الجميع إلى "توخي الحذر عند قراءة الإشاعات"، محذرة أن "انتشار المعلومات المضللة رافق جائحة كوفيد١٩‬"، مشددة على " "استقصاء الحقائق عبر منصات المنظمة الرسمية".

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي انباء افادت بأن سبب انتشار فيروس كورونا بالعراق هي احتواء المستشفيات على ساحبات هواء وتبريد مشتركة بين الطوابق وباقي الأقسام والأجنحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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