طالبت جمهورية الصين الشعبية، الاربعاء، العراق المزيد من الدعم وتعزيز امن الشركات الصينية العاملة في العراق.
واشار حسين، بحسب البيان، الى "توسيغ نطاق التعاون الثنائي في مجال دعم اعادة البنى التحتية في المناطق المحررة"، مثمنا "مواقف بكين الداعمة للعراق".
واعرب السفير الصيني عن، "اهتمام حكومة بلاده بتعزيز العلاقات مع العراق"، مؤكدا "حرص حكومته على ابعاد العراق عن الصراعات الخارجية".
وأضاف البيان، "وزير الخارجية تسلم رسالة تهنئة من قبل نظيره الصيني تضمنت الدعوة لزيارة الصين في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين"، لافتة الى أن "السفر الصيني طلب من الوزير المزيد من الدعم وتعزيز امن الشركات الصينية العاملة في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تطالب العراق بتعزيز امن شركاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.