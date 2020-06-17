اخبار العالم / اخبار العراق

الصين تطالب العراق بتعزيز امن شركاتها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

طالبت جمهورية الصين الشعبية، الاربعاء، العراق المزيد من الدعم وتعزيز امن الشركات الصينية العاملة في العراق.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نميوز نسخة منه، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق تشانغ تاو، وتمحور اللقاء حول عدد من الموضوعات، بينها اهمية تفعيل سبل التعاون الثنائي بين بغداد وبكين".

واشار حسين، بحسب البيان، الى "توسيغ نطاق التعاون الثنائي في مجال دعم اعادة البنى التحتية في المناطق المحررة"، مثمنا "مواقف بكين الداعمة للعراق".

واعرب السفير الصيني عن، "اهتمام حكومة بلاده بتعزيز العلاقات مع العراق"، مؤكدا "حرص حكومته على ابعاد العراق عن الصراعات الخارجية".

وأضاف البيان، "وزير الخارجية تسلم رسالة تهنئة من قبل نظيره الصيني تضمنت الدعوة لزيارة الصين في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين"، لافتة الى أن "السفر الصيني طلب من الوزير المزيد من الدعم وتعزيز امن الشركات الصينية العاملة في العراق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تطالب العراق بتعزيز امن شركاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا