رأى النائب السابق محمد اللكاش، الاربعاء، ان زعزعة ثقة المواطن بالقضاء من القضاء نفسه امر محزن، فيما طالب بمحاكمة القاضي وكل أعضاء المحكمه التي أصدرت أحكامها بحق وزير المالية الاسبق رافع العيساوي.
وأضاف اللكاش، "اننا نؤكد ما أكدناه سابقا في قضية المدان رافع العيساوي وقضايا اخرى ممن سبقه وممن يلحقه إن لم يثبت القضاء سلامة موقفه من إجراءاته القانونيه بحق المدان رافع العيساوي، فاننا نطالب بمحاكمة القاضي وكل أعضاء المحكمه التي أصدرت أحكامها بحق المدان رافع العيساوي او غيره".
يذكر ان محكمة الجنايات أصدرت في الاول من كانون الاول عام2015 حكما بالسجن سبع سنوات بحق وزير الماليه السابق المدان رافع العيساوي بجرائم فساد مالي واداري وكذلك أصدرت محكمة الجنح المختصه بقضايا النزاهة حكما بالحبس لمدة سنه واحدة، فيما اصدرت ذات المحكمه حكما بالحبس لمدة سنه واحده في قضيه اخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب سابق يطالب بمحاكمة جميع أعضاء المحكمه التي أصدرت أحكامها بحق العيساوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.