نائب سابق يطالب بمحاكمة جميع أعضاء المحكمه التي أصدرت أحكامها بحق العيساوي

وقال اللكاش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بالوقت الذي نؤكد فيه على مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء وعدم الانصياع الى الضغوطات السياسيه ومغادرة الثقافة القضائية الصداميه وهذا ما عملنا عليه منذ عام 2003 الا ان زعزعة ثقة المواطن بالقضاء من القضاء نفسه امر محزن".وأضاف اللكاش، "اننا نؤكد ما أكدناه سابقا في قضية المدان رافع العيساوي وقضايا اخرى ممن سبقه وممن يلحقه إن لم يثبت القضاء سلامة موقفه من إجراءاته القانونيه بحق المدان رافع العيساوي، فاننا نطالب بمحاكمة القاضي وكل أعضاء المحكمه التي أصدرت أحكامها بحق المدان رافع العيساوي او غيره".

يذكر ان محكمة الجنايات أصدرت في الاول من كانون الاول عام2015 حكما بالسجن سبع سنوات بحق وزير الماليه السابق المدان رافع العيساوي بجرائم فساد مالي واداري وكذلك أصدرت محكمة الجنح المختصه بقضايا النزاهة حكما بالحبس لمدة سنه واحدة، فيما اصدرت ذات المحكمه حكما بالحبس لمدة سنه واحده في قضيه اخرى.