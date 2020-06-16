الحكم علي كريم يشهر البطاقة الحمراء في وجه كورونا

رياضة 2020-06-16 | 22:55 6,887 مشاهدة اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان الحكم الكروي الشاب علي كريم بخير وصحته جيدة ومستقرة ويتماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد. وقال درجال في بيان لوزارة الشباب والرياضة، "اجرينا اتصالا هاتفيا مع الحكم كريم والملاك الطبي في مستشفى الخطيب واكدوا لنا تعافيه وتجاوزه مرحلة الخطر بفضل الله ورعايته". وثمن درجال الجهود الكبيرة التي "تبذلها الملاكات الطبية العاملة في مستشفى الخطيب التي يرقد بها الحكم علي كريم والدور المهم الذي تبذله واسهم في شفاء اعداد كبيرة من المرضى"، متمنيا للجميع "دوام الصحة والعافية وتجاوز جائحة كورونا".

المحرر: محمد خليل

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