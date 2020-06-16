الحكم علي كريم يشهر البطاقة الحمراء في وجه كورونا

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2020-06-16 | 22:55
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اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان الحكم الكروي الشاب علي كريم بخير وصحته جيدة ومستقرة ويتماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد.
وثمن درجال الجهود الكبيرة التي "تبذلها الملاكات الطبية العاملة في مستشفى الخطيب التي يرقد بها الحكم علي كريم والدور المهم الذي تبذله واسهم في شفاء اعداد كبيرة من المرضى"، متمنيا للجميع "دوام الصحة والعافية وتجاوز جائحة كورونا".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.