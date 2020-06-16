عدنان درجال يطمئن الجماهير: احمد راضي بصحة جيدة

2020-06-16 | 22:40
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اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان النجم الكروي احمد راضي بخير وصحته جيدة ومستقرة ويتماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد.
وثمن درجال الجهود الكبيرة التي "تبذلها الملاكات الطبية العاملة في مستشفى النعمان والمسؤولية الكبيرة والمهنية العالية التي يتعاملون بها مع جميع المرضى"، راجياً من الله ان "تتم السيطرة على الوباء قريباً ويتجاوز شعبنا شدة الفيروس بفضل الله ورعايته والالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة".
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