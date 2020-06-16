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عدنان درجال يطمئن الجماهير: احمد راضي بصحة جيدة

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2020-06-16 | 22:40

عدنان درجال يطمئن الجماهير: احمد راضي بصحة جيدة

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اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان النجم الكروي احمد راضي بخير وصحته جيدة ومستقرة ويتماثل للشفاء من .
وقال درجال في بيان لوزارة الشباب والرياضة، ان "الحالة الصحية له مطمئنة تماما عقب اخر اتصال هاتفي معه مساء اليوم ومع الملاك الطبي المشرف الذي اكد تجاوزه المرحلة الحرجة وهو الان بحالة صحية جيدة".

وثمن درجال الجهود الكبيرة التي "تبذلها الملاكات الطبية العاملة في مستشفى النعمان والمسؤولية الكبيرة والمهنية العالية التي يتعاملون بها مع جميع المرضى"، راجياً من الله ان "تتم السيطرة على الوباء قريباً ويتجاوز شعبنا شدة الفيروس بفضل الله ورعايته والالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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