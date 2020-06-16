بايرن ميونخ يتوج بلقب البوندسليغا للمرة الـ30 في تأريخه

حسم بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني لصالحه بعد الفوز على مضيفه فيردر بريمن بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب فيسير شتاديون في إطار الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة.

الانتصار جعل بايرن ميونخ يُحافظ على لقب البوندسليجا للعام الثامن على التوالي والـ30 في تأريخ النادي في رقم قياسي لم يحدث من قبل في تاريخ البطولة الألمانية، فمنذ موسم 2012-2013، لم يستطع أي منافس خطف اللقب من إقليم بافاريا.



هدف المباراة الوحيد أتى عبر روبرت ليفاندوفسكي قبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 43، ليمنح كتيبة هانزي فليك أفضلية في مباراة كانت صعبة إلى حد ما لقتال فيردر بريمن على أي نقطة تساعده في الاستمرار بالبوندسليجا.

