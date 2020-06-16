افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن حريقا اندلع في مقر حركة النجباء بجميلة، فيما اشار الى ان فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة عليه.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حادث حريق نشب داخل مخزن للمواد المستهلكة داخل مقر حركة النجباء في منطقة جميلة في بغداد".
واضاف ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية اصابات بشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق في مقر حركة النجباء بجميلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.