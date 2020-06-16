فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق في مقر حركة النجباء بجميلة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن حريقا اندلع في مقر حركة النجباء بجميلة، فيما اشار الى ان فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة عليه.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حادث حريق نشب داخل مخزن للمواد المستهلكة داخل مقر حركة النجباء في منطقة جميلة في بغداد".

واضاف ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية اصابات بشرية".