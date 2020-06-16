بعد مشاجرة.. الكشف عن جريمة قتل غامضة في منطقة الزعفرانية

اعلن مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد الرائد عزيز ناصر، الثلاثاء، عن تفاصيل جريمة قتل غامضة في منطقة الزعفرانية، مبينا انها حدثت بعد مشاجرة بين شخصين.
وقال ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف شخصي من قائد شرطة بغداد، وبعد ورود معلومات حول حصول حادث مشاجره اثناء تجوال ضابط الدوريات ضمن قاطع المسؤليه وتحديداً منطقة الشيخ عمر، تم جلب طرفي المشاجرة الى مركز شرطة باب الشيخ لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية ومعرفة اسباب المشاجرة".
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