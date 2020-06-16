القبض على متهم شارك بإصابة طفل ووالده بطلق ناري في الشطرة

اعلنت مديرية شرطة قضاء الشطرة، الثلاثاء، عن القبض على متهم شارك بإصابة طفل ووالده بطلق ناري في القضاء.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تمكنت خلال وقت قياسي من القبض على متهم يسكن حي الامام الحسن قام باصابة طفل يبلغ من العمر عامين ووالده نتيجة مشاجرة مع والد الطفل".
واضافت "تم توقيفه استناداً لإحكام المادة 405 /31 من قانون العقوبات العراقي".
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