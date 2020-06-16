مقتل عنصر بالحشد بهجوم على نقطة تفتيش امنية في مطيبيجة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن عنصرا بالحشد قتل بهجوم على نقطة تفتيش امنية في مطيبيجة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من داعش هاجموا اليوم، نقطة تفتيش تابعة للواء التاسع الفوج الاول حشد شعبي ضمن منطقة مطيبيجة، ما اسفر عن مقتل احد عناصر الحشد".
واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".
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