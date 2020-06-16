رسمياً.. الاتحاد الفيتنامي يوافق على تأمين مباراة ودية مع اسود الرافدين

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2020-06-16 | 21:21
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وافق الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، على إقامة مباراة ودية مع المنتخب الوطني العراقي خلال شهر تشرين الأول المقبل.
وأضاف ان "المباراة ستقام في الثامن من شهر تشرين الأول المقبل أي قبل خمسة أيام من مواجهة هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة"، مبيناً ان "الهيئة التطبيعية ستعقد اجتماعاً يوم غد لمناقشة التحضيرات للمباراة".
ومن المقرر ان تقام المباراة على الأراضي الفيتنامية كونها قريبة من هونغ كونغ.
برنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت بغداد ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.
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