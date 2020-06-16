رسمياً.. الاتحاد الفيتنامي يوافق على تأمين مباراة ودية مع اسود الرافدين

وقال امين سر الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم محممد فرحان في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" والذي يعرض على قناة السومرية، إن "الاتحاد الفيتنامي، وافق على تأمين مباراة ودية مع اسود الرافدين قبل التصفيات الاسيوية المزدوجة".وأضاف ان "المباراة ستقام في الثامن من شهر تشرين الأول المقبل أي قبل خمسة أيام من مواجهة هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة"، مبيناً ان "الهيئة التطبيعية ستعقد اجتماعاً يوم غد لمناقشة التحضيرات للمباراة".

ومن المقرر ان تقام المباراة على الأراضي الفيتنامية كونها قريبة من هونغ كونغ.

برنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت بغداد ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.

