صحة بابل تعلن تفاصيل الاصابات بكورونا في المحافظة

اعلنت دائرة صحة بابل، الثلاثاء، عن تفاصيل الاصابات بكورونا في المحافظة. وبلغ عدد الاصابات الكلية لهذا اليوم (60) اصابة ووزعت الإصابات من المحافظات المجاورة التي تم رصدها في بابل مجموع الإصابات 1- بغداد(3) توزيع الإصابات حسب المناطق الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لقطاعات الرعاية الصحية الأولية

1. قطاع الحلة الأول المنطقة

1-حي الشهداء(1)

2-حي المهندسين(1)

3-حي الأساتذة(1)

4-الحي العسكري(3) مجموع الإصابات1-حي الشهداء(1)2-حي المهندسين(1)3-حي الأساتذة(1)4-الحي العسكري(3) 2. قطاع الحلة الثاني Advertisements المنطقة مجموع الإصابات

1-الدولاب(1)

2-البكرلي(1)

3-حي الطيارة(1)

4-حي الحكام(3)

5-حي الحسين(1)

6-حي الجامعة(1)

7-حي الأمير(1)

8-حي نادر (2)

3. قطاع الهاشمية المنطقة مجموع الإصابات

1-الشوملي (3)

2-البو سعبر(1)

3-المدحتية(11)

4. قطاع المحاويل المنطقة مجموع الإصابات

1-المحاويل(3)

2-البو علوان(1)

3-مقام الخضر(1)

4-جبلة(2)

5. قطاع المسيب المنطقة مجموع الإصابات

1-الإسكندرية(6)

2-السدة(7)

3-مجمع حطين السكني(2)

4-القرية العصرية (2)

5-المهناوية (1)

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