صحة بابل تعلن تفاصيل الاصابات بكورونا في المحافظة

اعلنت دائرة صحة بابل، الثلاثاء، عن تفاصيل الاصابات بكورونا في المحافظة.
وبلغ عدد الاصابات الكلية لهذا اليوم (60) اصابة
ووزعت الإصابات من المحافظات المجاورة التي تم رصدها في بابل
مجموع الإصابات
1- بغداد(3)
1. قطاع الحلة الأول
المنطقة
1-حي الشهداء(1)
2-حي المهندسين(1)
3-حي الأساتذة(1)
4-الحي العسكري(3)
2. قطاع الحلة الثاني
المنطقة
مجموع الإصابات
1-الدولاب(1)
2-البكرلي(1)
3-حي الطيارة(1)
4-حي الحكام(3)
5-حي الحسين(1)
6-حي الجامعة(1)
7-حي الأمير(1)
8-حي نادر (2)
3. قطاع الهاشمية
المنطقة
1-الشوملي (3)
2-البو سعبر(1)
3-المدحتية(11)
4. قطاع المحاويل
المنطقة
مجموع الإصابات
1-المحاويل(3)
2-البو علوان(1)
3-مقام الخضر(1)
4-جبلة(2)
5. قطاع المسيب
المنطقة
مجموع الإصابات
1-الإسكندرية(6)
2-السدة(7)
3-مجمع حطين السكني(2)
4-القرية العصرية (2)
5-المهناوية (1)
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