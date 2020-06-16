اعلن اقليم كردستان، الثلاثاء، عن تسجيل 182 اصابة جديدة بفيروس كورونا 107منها في السليمانية. وقالت وزارة الصحة في الاقليم ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "في ال ٢٤ ساعة الماضية تم فحص 1970 شخصا وسُجل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا". واوضحت ان "٣٠ اصابة في اربيل و١٠٧ في السليمانية، و4 في گرميان، و٤١ في راپرين"، مشيرة الى "تسجيل ايصا ٦٨ حالة شفاء، بالاضافة الى 5 وفيات جميعها في السليمانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة كردستان تعلن تسجيل 182 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.