-حي الجهاد/ ٢٤ إصابة

- حي العدل/ ١٧ اصابة

- الدورة/ ٣٣ اصابة

- الحرية/ ٢٧ اصابة

- الشعلة/ ٢٩ اصابة

- ابو غريب/ ١٠ اصابات

- المعالف/ ٧ اصابات

- الكاظمية/ ٣٤ إصابة

- التاجي/ ٣ اصابات

- چكوك/ ٢٥ اصابة

- الرحمانية/ ٧ اصابات

- حي التراث/ ٤ اصابات

- شارع حيفا/ ٥ اصابات

-الغزالية/ ٧ اصابات

- الاسكان/ ٣ اصابات

- الطوبجي/ ٦ اصابات

- حي العامل/ ٤١ اصابة

- الكرخ/ ٦ إصابات

- المنصور/ ٤ اصابات

- ابو دشير/ ١٢ إصابة

- الشرطة الرابعة/ ١ اصابة

- حي الجامعة/ ٦ اصابات

- العامرية/ ١٧ اصابة

- العلاوي/ ١ اصابة

- المحمودية/ ٢ اصابة

- حي الخضراء/ ٣ اصابات

- السيدية/ ٢٠ اصابة

- العطيفية/ ٤ اصابات

- الاعلام/ ٢٨ اصابة

- سكنة جانب الرصافة/ ٣٤ اصابة

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كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.