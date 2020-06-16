ميسي وجريزمان وفاتي يقودون هجوم برشلونة امام ليجانيس

رياضة 2020-06-16 | 20:43 2,292 مشاهدة اعلن المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة ، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة ليجانيس في الليجا.



ولم يدفع سيتين بالدنماركي مارتن برايثوايت رغم تألقه في المباراة الماضية، وأبقى كذلك لويس سواريز على مقاعد البدلاء. النادي الكتالوني يستقبل نظيره ليجانيس في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد في المباراة التي ستقام على ملعب "كامب نو"، خلف أبواب مُغلقة، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني ولم يدفع سيتين بالدنماركي مارتن برايثوايت رغم تألقه في المباراة الماضية، وأبقى كذلك لويس سواريز على مقاعد البدلاء. تشكيل برشلونة ضد ليجانيس اليوم:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن. Advertisements خط الدفاع: سيرجي روبرتو، بيكيه، لينجليت، جونيور فيربو. خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر. خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، أنسو فاتي.

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