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ميسي وجريزمان وفاتي يقودون هجوم برشلونة امام ليجانيس

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2020-06-16 | 20:43

ميسي وجريزمان وفاتي يقودون هجوم برشلونة امام ليجانيس

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اعلن المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادي ، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة ليجانيس في الليجا.
النادي الكتالوني يستقبل نظيره ليجانيس في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد في المباراة التي ستقام على ملعب "كامب نو"، خلف أبواب مُغلقة، في ظل استمرار أزمة فيروس "كوفيد - 19"، ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من .

ولم يدفع سيتين بالدنماركي مارتن برايثوايت رغم تألقه في المباراة الماضية، وأبقى كذلك لويس سواريز على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة ضد ليجانيس اليوم:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

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خط الدفاع: سيرجي روبرتو، بيكيه، لينجليت، جونيور فيربو.

خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر.

خط الهجوم: ليونيل ، أنطوان جريزمان، أنسو فاتي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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