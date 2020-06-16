اجتماع طارئ للامن الوطني يناقش إطلاق الصواريخ على الخضراء ومطار بغداد

ناقش اجتماع طارئ للمجلس الامن الوطني، الثلاثاء، اعتداءات إطلاق الصواريخ المتكررة على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.
وتم خلال الاجتماع، بحسب البيان "مناقشة اعتداءات إطلاق الصواريخ المتكررة على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي، وأكد المجلس إدانته الكاملة لتلك الهجمات التي تهدد الأمن الوطني والمصالح الوطنية للبلد، وتسيء لمكانة العراق دوليا".
ووجه المجلس بـ"قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهدها الاستخباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال"، مؤكدا "رفضه ومحاسبة أي استهداف للمطارات والمعسكرات والمواقع الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية"، وموجهاً كذلك بـ"اتخاذ إجراءات خاصة مشددة لمنع تكرار هذه الاعتداءات".
وناقش المجلس أيضا "موضوع حماية التظاهرات السلمية في بغداد والمحافظات، والتعامل المهني للأجهزة الأمنية، بما يحافظ على سلمية التظاهرات، ويعزز من معنويات منتسبي القوات الأمنية ورفض اي اعتداء عليها".
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