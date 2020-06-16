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مجلس الوزراء يصوّت على تفعيل قرار تخصيص قطع الأراضي للعاملين بتماس مع المصابين

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صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تفعيل قرار تخصيص قطع الأراضي السكنية للعاملين الذين لديهم تماس مع المصابين بفايروس .

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوجّه شكره وعالي تقديره للملاكات الطبية المواجِهة لجائحة كورونا".

 

وأضاف أن "مجلس الوزراء يصوّت على تفعيل قرار تخصيص قطع الأراضي السكنية للعاملين الذين لديهم تماس مع المصابين، وفق أولويات تحددها وزارة الصحة".

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