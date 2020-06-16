المالكي يدعو الكاظمي الى معالجات سريعة للواقع الأمني والصحي والاقتصادي

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير استقبل بمكتبه اليوم الكاظمي، وتم خلال اللقاء البحث في مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية ، وتداعيات تفشي وباء كورونا وهبوط أسعار النفط" .واكد المالكي على "ضرورة ان تتخذ الحكومة معالجات سريعة تجاه القضايا التي لها علاقة بالواقع الأمني والصحي والاقتصادي ، وتوفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة"، مشيرا الى "أهمية تحقيق الوفاق السياسي بين الكتل والمكونات ليتحمل الجميع مسؤولية بناء الدولة ومواجهة التحديات وفرض الامن والالتزام بالقانون ".

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون على "اهمية حماية المجتمع من استهداف قيمه وأخلاقه والحفاظ على القيم المجتمعية والإسلامية من اجل الحصول على نظام سياسي متين وعملية سياسية مستقرة قادرة على تجاوز الصعوبات المركبة والمتراكمة".



وجدد المالكي موقفه الداعم للإجراءات التي تتعلق بخدمة المواطن وتلبية متطلباته .

بدوره اكد رئيس مجلس الوزراءن بحسب البيان، حرصه على التواصل مع القوى السياسية من اجل تجاوز التحديات التي يمر بها العراق ، وتوحيد الجهود من اجل تحقيق مصلحة المواطن .