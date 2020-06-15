مقتل امراة واصابة ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة بتفجير في الكحلاء

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن امراة قتلت واصيب ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة بتفجير في قضاء الكحلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب منزل سكني في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان، انفجرت مساء اليوم، ما ادى الى مقتل امرأة واصابة ثلاثة اشخاص جميعهم من ساكني المنزل المستهدف".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".