التجارة تعلن وفاة مسؤول التصريحات الأمنية بسبب إصابته بكورونا

اعلنت وزارة التجارة، الاثنين، عن وفاة مسؤول التصريحات الأمنية بسبب إصابته كورونا وقال وزير التجارة علاء الجبوري في برقية تعزية نقلها الناطق الرسمي للوزارة وتلقت الخليج 365، نسخة منها "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل المغفور له مسؤول التصريحات الأمنية في الوزارة ماجد محمد الموسوي جراء إصابته بفيروس كورونا". وأضاف أن "المغفور له كان موظفا حريصا ملتزما بثوابت الوظيفة العامة ومن الموظفين المجدين الذين ثابروا بعملهم، وكان طيب القلب و انسان مسالم ولم نرى منه اي سوء".

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