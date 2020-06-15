بالصور.. الكوفة تقطع الوصل عن الديوانية بالكونكريت

أعلنت شرطة النجف، اليوم الاثنين، عن قطع الشوارع المؤدية الى محافظة الديوانية عبر الكتل الكونكريتية.



وأوضحت مديرية شرطة النجف، أنه بإشراف مباشر من مدير قسم شرطة قضاء الكوفة وحسب توجيهات قائد الشرطة وبتعاون مع قسم آليات/ شعبة النقليات، تم نصب الصبات الكونكريتية وقطع الشوارع المؤدية الى محافظة الديوانية في ناحية الصلاحية وقضاء الشامية وكافة الطرق النيسمية بتجاه ناحية العباسية ونصب بعض والسيطرات المؤقته وتم قاطع طريق الحيدري المودي طريق محافظة بابل باتجاه ناحية العباسية حسب توجيهات خلية الزمة الخاصة بفيروس وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "بحسب توجيهات قائد شرطة محافظة النجف والمنشآت العميد فائق فليح الفتلاوي، قام منتسبي شرطة الكوفة بنصب الصبات الكونكريتيه وتقطيع الشوارع المؤدية الى محافظة الديوانية".وأوضحت مديرية شرطة النجف، أنه بإشراف مباشر من مدير قسم شرطة قضاء الكوفة وحسب توجيهات قائد الشرطة وبتعاون مع قسم آليات/ شعبة النقليات، تم نصب الصبات الكونكريتية وقطع الشوارع المؤدية الى محافظة الديوانية في ناحية الصلاحية وقضاء الشامية وكافة الطرق النيسمية بتجاه ناحية العباسية ونصب بعض والسيطرات المؤقته وتم قاطع طريق الحيدري المودي طريق محافظة بابل باتجاه ناحية العباسية حسب توجيهات خلية الزمة الخاصة بفيروس كورونا وذلك عدم دخول العجلات والدراجات النارية والأشخاص والسماح الدخول فقط من سكان الناحية والمحافظة". Advertisements



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