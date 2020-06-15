امرأة تخسر 70 كغ من وزنها خلال اشهر معدودة.. صورة

تمكنت سيدة تبلغ من العمر 37 عاما من خسارة أكثر من نصف وزنها، خلال 11 شهرا، بفضل عزيمتها وإصرارها الكبيرين.
ولتستعين الأم لثلاثة أبناء، بإخصائي تغذية بناء على نصيحة ابنتها، والذي قام بإعداد برنامج خاص من التمارين الرياضية والغذاء.
وبعد المواظبة على البرنامج على مدار 11 شهرا كان للحجر الصحي نصيبه منه، تمكنت السيدة من خسارة 70 كيلوغراما، في جو من الإرادة والإصرار على خسارة الوزن.
ولفتت إلى أن الكثيرين من حولها باتوا لا يتعرفون عليها نتيجة التغيير الكبير في شكلها، حيث يسألونها عن اسمها عندما تلقي التحية عليهم، بحسب ما نقل موقع "الاناضول".
من جهة أخصائي التغذية الذي طلبت إكينيل مساعدته، أشاد بإصرار السيدة والمواظبة على البرنامج، ليصبح وزنها في الوقت الحالي 62 كيلوغرام.
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