الطلبة المعتصمون في كربلاء ينسحبون من ساحة الاعتصام 'صور'

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قرر الطلبة المعتصمين في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، انهاء اعتصامهم ورفع سرادق الاعتصام من شوارع المحافظة.
وقال مصدر في المحافظة، لـ الخليج 365، إن طلبة الجامعات في كربلاء المعتصمين في سرادق وخيم بشوارع المحافظة، قرروا، اليوم، الانسحاب وانهاء الاعتصام ورفع السرادق.
ونظم الطلبة الجامعيون من مختلف الكليات (الحكومية، الاهلية) في محافظة كربلاء، منذ ايام، اعتصاما موحدا تضامنا مع التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات.
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