5 وصفات طبيعية تقضي على تساقط الشعر

ووفقا لموقع " بينك فيلا" يمكن للأشخاص الاستمتاع بالموسم دون القلق بشأن تساقط الشعر، من خلال استخدام بعض العلاجات المنزلية، التي تمنع تساقط شعرك.

عصير أملا

يحتوي أملا أو عنب الثعلب الهندي على التانينات والكالسيوم ، وكلاهما يمتلك نشاطًا يعزز نمو الشعر. كل ما تحتاجه هو عصير أملا الطازج. ضع العصير مباشرة على فروة الرأس واشطفه بعد 30 دقيقة. قم بذلك مرتين للحصول على نتائج فعالة.



يوفر عصير البصل الكبريت الإضافي الذي يعزز نمو الشعر. قد يزيد تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ، مما يساعد بدوره على منع تساقط الشعر. خذ نصف بصل وامزجه. استخرج العصير وضعه مباشرة على فروة الرأس باستخدام قطعة قطن. اتركيه لمدة 30-60 دقيقة ثم اغسليه بالماء. افعل ذلك مرتين في الأسبوع.