'تصرف استفزازي'.. العمليات المشتركة تستنكر اختراق طائرات تركية للأجواء العراقية

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "نستنكر اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل مساء أمس الاحد، مِن خلال 18 طائرة تركية متجهة باتجاه سنجار - مخمور - الكوير- اربيل ، وصولا الى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم مِن الحدود التركية داخل الاجواء العراقية"، مبينة أن القصف "استهدف مخيما للاجئين قرب مخمور وسنجار".واضاف البيان أن "الطائرات التركية عاودت الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متاخرة من ليلة امس و هذا التصرف الاستفزازي لاينسجم مع التزامات حسن الجوار، وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية".

وشدد البيان بالقول، "يجب إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين"، داعيا الى "عدم تكرارها"، ومؤكدا أن "العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة".



وأعلنت وزارة الدفاع التركية، إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، فيما افادت مواقع اخبارية كردية في العراق بأن العملية استهدفت محيط مخيم للاجئين.