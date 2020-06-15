سائرون يذكر الكاظمي بتعهداته عن الدرجات الخاصة

وقال رياض المسعودي في حديث لـ الخليج 365، ان "مبدأ المحاصصة في الدرجات الخاصة أسس في العام 2008 في خطوة سيئة جعلت المحسوبية والمنسوبية والمحاصصة الحزبية وشراء الذمم هي ديدن العملية السياسية منذ انطلاقها"، مبينا ان "الكاظمي بحال كان جادا في عملية إنهاء ملف الدرجات الخاصة بشكل صحيح فعليه الإسراع في تشكيل لجنة ليست صورية او شكلية بل حقيقية تضع اسماء وعناوين الدرجات الخاصة والمعايير المهنية والوظيفية الدقيقة التي يتم من خلالها اختيار المرشحين لها وارسالهم الى مجلس النواب للتصويت عليهم".واضاف المسعودي، ان "ما شاهدناه من الحكومات السابقة هو أن رؤساء تلك الحكومات كانوا يتعكزون على مبادئ غير صحيحة، ويعملون على مبدأ اسناد تلك الدرجات بالوكالة ما جعلها عرضة للفساد والمساومة والضغط"، مشددا على "أهمية أن يفي الكاظمي بتعهداته في إنهاء ملف الدرجات الخاصة وفق المعايير الوطنية الواضحة"،

وشدد المسعودي، على ضرورة "وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ليؤدوا واجباتهم والخدمة الوظيفية للبلد وفقا للاطر القانونية والدستورية".

