مقترح نيابي الى السلطات الثلاث لمواجهة الفساد وشكوى من ضعف رقابة البرلمان

وقال صباح الطلوبي العكيلي، في حديث لـ الخليج 365، "أتقدم بمقترح لتشكيل لجنة مشتركة من اعضاء مجلس النواب ومستشاريهم ولجنة أخرى من جهات تحددها السلطة التنفيذية ومجلس القضاء لفتح ملفات الفساد السابقة والتعامل مع ملف الاصلاح بصورة حقيقية".وأشار العكيلي، "الى غياب القوانين الداعمة لمنظومة الرقابة على الوزارات في مجلس النواب"، مؤكدا ان "العمل الرقابي في البرلمان بالاضافة الى التشريعي، هو الذي يعطي للنائب القوة في وجوده كالظل يتابع كل فاسد وكل عملية فساد".

وتابع قائلا، "كنا نعتقد ان المعلومة ستكون من الجهوزية سنجد امامنا الاف الملفات المفتوحة في اللجان التشريعية، الا اننا تفاجئنا بأن لجان المجلس من ناحية الدور الرقابي، لا تعتمد إلا على ماترد اليها من معلومات إما سرا اومصادفة اوشكوى".



وأضاف العكيلي، "ليس هناك أية الية او طريقة رسمية تستطيع من خلالها اللجان متابعة ما يوجد في الوزارات او الجهات كافة، سوى الجهد الذاتي الذي يعتمده النائب اوتعتمده اللجنة من خلال ارسال كتب او لجان بناءا شكوى او معلومة"، متسائلا "كيف نستحصل المعلومة وكيف نستطيع ضرب الفاسدين بهذه الطرق البدائية ؟".

ولفت الى ان "الامكانيات الفردية للنواب كانت عالية جدا بالنسبة لمستوى ما لديهم من ادوات والتي تصل احيانا الى الصفر، مشددا ان "على مجلس النواب تشريع جهة او لجنة بالاتفاق مع السلطة التنفيذية اواي الية اخرى تمكنه من اداء الدور الرقابي بصورة صحيحة، اضافة الى متابعة واكمال الشكاوى والتحقيقات التي تنام وتغفو في هيئة النزاهة والقضاء".