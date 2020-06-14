اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش إجراءات السلامة والوقاية

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الأحد، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وتم خلال الاجتماع مناقشة التجاوزات على أراضي الدولة والممتلكات الخاصة، ومشكلة البناء العشوائي داخل المدن، وضرورة وضع المعالجات السريعة للحدّ منها".كما تمت مناقشة بحسب البيان "إجراءات السلامة والوقاية، وسبل الحماية الواجب توفرها في المباني العامة والخاصة، وضرورة التوعية المجتمعية بها، وبما يسهم في تقليل نسب الحوادث فيها".

وتناول الاجتماع ايضا "الجهود الحكومية في محاربة الشائعات التي تبثها الدوائر الإرهابية وجهات أخرى، تهدف جميعها الى خلق الفوضى وزعزعة أمن واستقرار البلد، ووضع الخطط الكفيلة لمواجهتها".

وختم الاجتماع وفقاً للبيان بـ"التأكيد على موظفي الأجهزة الأمنية وموظفي الدولة غير المخوّلين، بتجنب إطلاق المعلومات السياسية المضللة، أو التصريح بإجراءات حكومية غير صحيحة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسهم في تضليل الرأي العام".