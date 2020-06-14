اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش إجراءات السلامة والوقاية

ناقش اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، الاحد، إجراءات السلامة والوقاية والتجاوزات على أراضي الدولة والممتلكات الخاصة.
كما تمت مناقشة بحسب البيان "إجراءات السلامة والوقاية، وسبل الحماية الواجب توفرها في المباني العامة والخاصة، وضرورة التوعية المجتمعية بها، وبما يسهم في تقليل نسب الحوادث فيها".
وتناول الاجتماع ايضا "الجهود الحكومية في محاربة الشائعات التي تبثها الدوائر الإرهابية وجهات أخرى، تهدف جميعها الى خلق الفوضى وزعزعة أمن واستقرار البلد، ووضع الخطط الكفيلة لمواجهتها".
وختم الاجتماع وفقاً للبيان بـ"التأكيد على موظفي الأجهزة الأمنية وموظفي الدولة غير المخوّلين، بتجنب إطلاق المعلومات السياسية المضللة، أو التصريح بإجراءات حكومية غير صحيحة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسهم في تضليل الرأي العام".
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