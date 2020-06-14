صالح يدين استهداف "الكاكائيين" في خانقين ويؤكد: داعش ما يزال يمثل خطراً
أدان رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، استهداف "الكاكائيين" في قضاء خانقين، فيما أكد أن تنظيم "داعش" ما يزال يمثل خطراً.
وقال صالح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مرة اخرى يتم استهداف أهلنا الكاكائيين في خانقين من قبل عصابات داعش".
وأضاف أن "هذه القوى المجرمة ما زالت تمثل خطرا داهما على بلادنا، وهو ما يتطلب التكاتف في دعم قواتنا الامنية، من الجيش والبيشمركة والحشد، لاستئصال جذور الارهاب".
وأوضح صالح، :"نشارك ذوي الضحايا احزانهم، ولن ننسى دماء ابنائنا الزكية".
وقال صالح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مرة اخرى يتم استهداف أهلنا الكاكائيين في خانقين من قبل عصابات داعش".
وأوضح صالح، :"نشارك ذوي الضحايا احزانهم، ولن ننسى دماء ابنائنا الزكية".
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