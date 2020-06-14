الكاظمي: لدى الحكومة العديد من الخطط لتجاوز الازمات ومنها الاقتصادية

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الكاظمي أجرى، اليوم، زيارة الى مقر جهاز الأمن الوطني، وعقد اجتماعا مع رئيس الجهاز ووكيله والمديرين العامين فيه".

وأثنى الكاظمي، خلال الاجتماع، على "جهود العاملين في جهاز الأمن الوطني، ودورهم في محاربة الإرهاب وتقديم التضحيات، وفي تحصين الأمن الداخلي للبلاد".



وأكد أن "العراق يواجه تحديات كبيرة، لاسيما الاقتصادية منها، والتي تنعكس بشكل وآخر على الواقع الأمني"، مشدداً أن "لدى الحكومة خططاً عديدة لتجاوز هذه الأزمات ومواجهة التحديات".

وشدد الكاظمي على "أهمية تحقيق الأمن الاقتصادي في هذه المرحلة، وقدرة الحكومة على حماية وتأمين المصالح الاقتصادية للدولة، من أجل سلامة المواطنين واستقرار البلد أمنياً".

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى "ضرورة حماية وحفظ كرامة المواطن، وأن يتم التعاطي مع الجميع وفق مبادىء حقوق الإنسان، مشددا في الوقت نفسه على عدم السماح لأحد أو لأية جهة بالاعتداء على الأجهزة الأمنية".

