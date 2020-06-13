رئيس الجمهورية: إستكمال النصر يتطلب بناء الدولة المقتدرة ذات السيادة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، أن إستكمال النصر يتطلب بناء الدولة المقتدرة ذات السيادة، مشيراً الى أن تضحيات وتكاتف القوى الامنية سطرت ملحمة النصر على الارهاب. وقال صالح في تغريدة له على "تويتر"، إنه "نستذكر بإجلال الفتوى الجهادية للمرجع الاعلى السيد السيستاني (دام ظله) التي حشدت طاقات الشعب في مواجهة داعش"، موضحاً أن "تضحيات وتكاتف القوى الامنية من الجيش والحشد والبيشمرگة سطرت ملحمة النصر على الارهاب". وأضاف أن "إستكمال النصر يتطلب بناء الدولة المقتدرة ذات السيادة والتي تحفظ الحقوق وتحمي المواطن".

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